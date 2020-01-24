Збільшення пенсійного віку визнали неконституційним

Конституційний Суд визнав неконституційним поетапне збільшення пенсійного віку для окремих категорій осіб. Про це йдеться в повідомленні на сайті суду, передають Українські Новини.



"Велика палата Конституційного Суду України прийняла рішення у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень розділу I, пункту 2 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо пенсійного забезпечення" від 2 березня 2015 № 213-VIII (далі - Закон № 213)", - йдеться в повідомленні.



Цим Рішенням Конституційний Суд України визнав неконституційними положення, що передбачають підвищення пенсійного віку для окремих категорій осіб.



"Мова йде про поетапне збільшення на 5 років віку для виходу на пенсію на пільгових умовах з урахуванням відповідного стажу роботи та на пенсію за вислугу років для працівників, визначених в оспорюваних нормах Закону № 213", - наголошується в повідомленні.



Перевіряючи зазначені положення на відповідність Конституції КС виходить з того, що працівники, які працювали у шкідливих умовах і погоджувалися на таку роботу через можливості отримання окремих пільг, мали об'єктивні очікування, що у них є право виходу на пенсію на умовах, визначених Законом "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 року № 1788-XII.



Після внесення змін Законом № 213, їх право виходу на пенсію на певних умовах звужене. Зазначене Конституційний Суд розцінив як погіршення їх юридичного положення про право призначення пенсії.



Рішення Конституційного Суду є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.



Як повідомляли Українські Новини, пенсійний вік для жінок з 1 квітня складе 59 років і 6 місяців.