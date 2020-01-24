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24 січня 2020, пʼятниця, 20:02 30
Суспільство 2020-01-24T21:33:10+02:00
Українські Новини
Збільшення пенсійного віку визнали неконституційним

Збільшення пенсійного віку визнали неконституційним

Валерия Драгомирова
Конституційний Суд, Пенсіонери, Збільшення пенсійного віку, пенсійний вік
Пенсіонери. Фото: pixabay
Пенсіонери. Фото: pixabay

Конституційний Суд визнав неконституційним поетапне збільшення пенсійного віку для окремих категорій осіб. Про це йдеться в повідомленні на сайті суду, передають Українські Новини.


"Велика палата Конституційного Суду України прийняла рішення у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень розділу I, пункту 2 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо пенсійного забезпечення" від 2 березня 2015 № 213-VIII (далі - Закон № 213)", - йдеться в повідомленні.

Цим Рішенням Конституційний Суд України визнав неконституційними положення, що передбачають підвищення пенсійного віку для окремих категорій осіб.

"Мова йде про поетапне збільшення на 5 років віку для виходу на пенсію на пільгових умовах з урахуванням відповідного стажу роботи та на пенсію за вислугу років для працівників, визначених в оспорюваних нормах Закону № 213", - наголошується в повідомленні.

Перевіряючи зазначені положення на відповідність Конституції КС виходить з того, що працівники, які працювали у шкідливих умовах і погоджувалися на таку роботу через можливості отримання окремих пільг, мали об'єктивні очікування, що у них є право виходу на пенсію на умовах, визначених Законом "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 року № 1788-XII.

Після внесення змін Законом № 213, їх право виходу на пенсію на певних умовах звужене. Зазначене Конституційний Суд розцінив як погіршення їх юридичного положення про право призначення пенсії.

Рішення Конституційного Суду є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.

Як повідомляли Українські Новини, пенсійний вік для жінок з 1 квітня складе 59 років і 6 місяців.

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