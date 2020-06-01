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01 червня 2020, понеділок, 11:52 30
Транспорт 2020-06-01T13:00:02+03:00
Українські Новини
На цьому тижні "Укрзалізниця" запускає 35 поїздів. Опубліковано графік

На цьому тижні "Укрзалізниця" запускає 35 поїздів. Опубліковано графік

Кира Молчанова
Укрзалізниця, Поїзди, Потяги, графік руху поїздів
Укрзалізниця. Провідники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk
Укрзалізниця. Провідники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk

Від сьогодні, 1 червня, в Україні відновився рух залізничних поїздів далекого прямування. В наступні кілька днів "Укрзалізниця" збільшить кількість нових рейсів.

Про це Українським Новинам повідомили в пресслужби компанії.

Зокрема, в понеділок відновлено рух 22 поїздів далекого прямування, 2 червня планується відновлення руху 7 поїздів, 3 червня - 1 поїзд, 4 червня - ще 5 поїздів.

При цьому подальше відновлення руху поїздів залежить від рішення обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, "Укрзалізниця" планує запустити 42 поїзди з 1 червня.

Раніше компанія відкрила продаж квитків на поїзди.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №392, продаж квитків відкритий на 50% місць в поїздах.

Пасажири будуть допускатися до поїздів виключно в захисних масках, вимірювання температури тіла буде здійснюватися під час посадки у вагон.

Як повідомляли Українські Новини, акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкриє продаж квитків за 90 діб до дати відправлення потяга з червня.

Також в "Укрзалізниці" заявили про намір відновити курсування 214 приміських поїздів у 10 областях з 1 червня.

Проте Київська міська електричка поки нікуди не їде. Там ще ведуться ремонтні роботи.

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