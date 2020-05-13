Ресторатори кажуть, що від пом'якшення карантину виграли ресторани з великими літніми майданчиками на околицях

Директор компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова заявляє, що від пом'якшення карантину виграли ресторани з великими літніми майданчиками на околицях.

Про це вона повідомила у коментарі Українським Новинам.

"Зараз така ситуація склалася, з вчорашнього дня, за сьогоднішнім... Виграли від ослаблення карантину ресторани з великими літніми майданчиками, які знаходяться на околицях. Тому що головна проблема - не карантинні заходи, а непрацюючий транспорт", - сказала вона.

Також виграли елітні ресторани, відвідувачі яких їздять на автомобілях.

Насонова зазначила, що у центрі міста немає потоку клієнтів, який раніше був.

За її словами, більшість ресторанів, мас-маркет, фаст-фуд, ресторани в торгових центрах орієнтовані на пішоходів, які не можуть зараз дістатися до цих закладів.

Експерт повідомила, що зараз багато ресторанів не відкривають літні майданчики з огляду на те, що немає людей, немає офісних співробітників, а відчинятися і обслуговувати декілька людей на годину невигідно.

При цьому якщо з 25 травня дійсно запрацює метро в Києві, ресторани і кафе почнуть відкриватися.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів дозволив роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, а також їх роботу "навиніс" з 11 травня. При цьому обслуговування клієнтів в приміщеннях забороняється.

Після цього Кабінет Міністрів збільшив максимальну кількість людей, які одночасно перебувають за столиком на літніх майданчиках ресторанів і кафе з 2 до 4.

Компанія McDonald's Ukraine відкрила майданчики біля своїх закладів і дозволила купувати їжу не тільки водіям транспорту, але і простим покупцям.