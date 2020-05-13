Рекомендації МОЗ по роботі ресторанів виконати можна, але проблематично, - ресторатор

Директор компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова вважає, що рекомендації Міністерства охорони здоров'я по роботі ресторанів в умовах пом'якшення карантину виконати можна, але проблематично.

Про це вона повідомила у коментарі Українським Новинам.

"В принципі, можуть виконати все, але це дуже проблематично. Якщо виконувати всі умови, то я не знаю, чи вигідно працювати ресторанам. При перевірці в будь-якому випадку буде за що зачепитися", - сказала Насонова.

Зокрема відстань між відвідувачами дотримати можливо, проте в деяких випадках (наприклад, сім'ї з дорослими дітьми) складно дотримати обмеження в 2 людини за столиком.

Насонова зазначила, що збільшення одночасно осіб, які одночасно перебувають за столиком на літніх майданчиках ресторанів і кафе, з 2 до 4 полегшить роботу ресторанам.

"На ресторани поклали відповідальність за черги. Якщо перед рестораном коштувати чергу, стоять люди, вони не тримають дистанцію, а ресторан повинен за це відповідати. Тобто, ресторатори повинні виходити на вулицю і розганяти цю чергу. Це вже, можливо, конфлікт. А своїх гостей ніхто не захоче втрачати", - сказала вона.

За її словами, норми покладають на рестораторів відповідальність за поведінку людей.

"Все інше - маски, рукавички, санитайзеры - це все можливо. Те, що стосується роботи закладів - це все виконати можливо. Але те, що стосується відвідувачів, їх поведінки через це ресторатор не повинен відповідати", - прокоментувала вона.

При цьому в неї немає інформації про те, чи були вже випадки накладення штрафів на ресторани через недотримання рекомендацій Моз.

"Зараз я бачу, що мало хто відкрився, всі чекають, дивляться на інших, будуть перевірки, чи будуть штрафи", - зазначила Вона.

За її словами, подальший розвиток подій залежить від того, як місцеві влади будуть контролювати карантинні заходи.

Як повідомляли Українські Новини, Ольга Насонова заявляє, що від пом'якшення карантину виграли ресторани з великими літніми майданчиками на околицях.

Також Кабмін послабив обмеження для відвідування літніх терас ресторанів і дозволив гуляти невеликими групами.