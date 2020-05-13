підписатися на розсилку
26.6 27
28.65 29.25
˟
13 травня 2020, середа, 18:50 5
Суспільство 2020-05-13T19:00:01+03:00
Українські Новини
Рекомендації МОЗ по роботі ресторанів виконати можна, але проблематично, - ресторатор

Рекомендації МОЗ по роботі ресторанів виконати можна, але проблематично, - ресторатор

Елена Новикова
карнатин, Послаблення карантину, Ольга Насонова, Ресторанний консалтинг
Літній майданчик кафе. Фото: Pixabay
Літній майданчик кафе. Фото: Pixabay

Директор компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова вважає, що рекомендації Міністерства охорони здоров'я по роботі ресторанів в умовах пом'якшення карантину виконати можна, але проблематично.

Про це вона повідомила у коментарі Українським Новинам.

"В принципі, можуть виконати все, але це дуже проблематично. Якщо виконувати всі умови, то я не знаю, чи вигідно працювати ресторанам. При перевірці в будь-якому випадку буде за що зачепитися", - сказала Насонова.

Зокрема відстань між відвідувачами дотримати можливо, проте в деяких випадках (наприклад, сім'ї з дорослими дітьми) складно дотримати обмеження в 2 людини за столиком.

Насонова зазначила, що збільшення одночасно осіб, які одночасно перебувають за столиком на літніх майданчиках ресторанів і кафе, з 2 до 4 полегшить роботу ресторанам.

"На ресторани поклали відповідальність за черги. Якщо перед рестораном коштувати чергу, стоять люди, вони не тримають дистанцію, а ресторан повинен за це відповідати. Тобто, ресторатори повинні виходити на вулицю і розганяти цю чергу. Це вже, можливо, конфлікт. А своїх гостей ніхто не захоче втрачати", - сказала вона.

За її словами, норми покладають на рестораторів відповідальність за поведінку людей.

"Все інше - маски, рукавички, санитайзеры - це все можливо. Те, що стосується роботи закладів - це все виконати можливо. Але те, що стосується відвідувачів, їх поведінки через це ресторатор не повинен відповідати", - прокоментувала вона.

При цьому в неї немає інформації про те, чи були вже випадки накладення штрафів на ресторани через недотримання рекомендацій Моз.

"Зараз я бачу, що мало хто відкрився, всі чекають, дивляться на інших, будуть перевірки, чи будуть штрафи", - зазначила Вона.

За її словами, подальший розвиток подій залежить від того, як місцеві влади будуть контролювати карантинні заходи.

Як повідомляли Українські Новини, Ольга Насонова заявляє, що від пом'якшення карантину виграли ресторани з великими літніми майданчиками на околицях.

Також Кабмін послабив обмеження для відвідування літніх терас ресторанів і дозволив гуляти невеликими групами.

Більше новин про: карнатин Послаблення карантину Ольга Насонова Ресторанний консалтинг

Розслаблятися не можна: Зеленський розповів про другий етап пом'якшення карантину
Кабмін послабив обмеження для відвідування літніх терас ресторанів і дозволив гуляти невеликими групами
Новини
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
Рекомендації МОЗ по роботі ресторанів виконати можна, але проблематично, - ресторатор 18:50
Ресторатори кажуть, що від пом'якшення карантину виграли ресторани з великими літніми майданчиками на околицях 18:29
Кабмін відкрив піший пункт пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області 18:27
Бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки 18:23
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%, - Буславець 20:38
Кияни вийшли на протест проти незаконного будівництва Кучером ЖК в центрі Києва, - ЗМІ 19:04
Росіянину загрожує до 12 років в'язниці за розбійні напади на київські аптеки та кредитні установи, - Крищенко 11:11
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення 16:01 Інфографіка
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї 05:00
Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль 09:58
більше новин
Таксистам дозволили їздити по смузі для автобусів і тролейбусів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok