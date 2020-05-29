Порошенко не з'явиться на допит в ДБР. Адвокати назвали причину

В той час, як ДБР викликало Петра Порошенка на допит 29 травня на 11:00, адвокати колишнього президента заявили, що він не з'явиться на допит в п'ятницю, 29 травня, через не передбачений законом спосіб сповіщення про виклик. Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії "Європейська солідарність", передають Українські Новини.

Раніше ДБР опублікувало відео, а також в текстовому форматі повідомило, що викликає Порошенка на допит 26 травня як свідка у справі, в якій досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників.

Екс-президент не з'явився на допит – в цей час він відкривав виставку своїх картин в музеї Гончара, куди пізніше прийшли співробітники ДБР, щоб, серед іншого, вручити повістку Порошенко через його дружину Марину.

Далі ДБР викликало Порошенко на допит повторно – на 29 травня. У повідомленні наголошується, що обшук, який відбувся 26 травня в музеї Гончара – незаконний, це підтверджується рішенням суду, про який повідомили адвокати Порошенко.

Вони також відзначили, що допит 29 травня не відбудеться, оскільки виклики в форматі відео на сайті ДБР не передбачені Кримінально-процесуальним кодексом.

"26 травня пройшов всім відомий обшук в приміщенні музею Гончара. Обшук був грубим, зламали двері, застосували силу до депутатів, журналістів, блогерів", – повідомив адвокат Ілля Новіков.

За його словами, встановили стеження за директором музею, приміщенням музею.

"І все це було зроблено під тим приводом, що було необхідно провести обшук терміново. Тобто без рішення суду. Що значить для слідчих негайно таке рішення суду отримати, щоб суд схвалив те, що вони зробили. Як нам стало сьогодні відомо, суд відмовив ДБР в прийнятті такого рішення. Обшук визнаний незаконним. Все, що було зроблено в ході цього обшуку – арешт майна, арешт картин, всі процесуальні дії, вся інформація, яка була отримана і скопійована – все це незаконно ", – заявив він.

Також адвокат вважає, що людей, які приймали рішення про необхідність обшуку і проводили його, потрібно звільнити.

"Виникають підстави для негайного звільнення тих посадових осіб, які брали ці рішення, виконували ці рішення, звільнити їх, я вважаю, необхідно просто завтра. Президент Зеленський має повну можливість по службовій лінії з'ясувати, хто ці люди. І крім звільнення вони повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Всі бачили цей "бєспрєдєл". Це було дуже добре задокументовано. Навіть Печерський суд не зміг таке "проковтнути", – зазначив він.

Новіков зазначає, що 29 травня ДБР хотіло викликати Порошенка на допит.

"Цього допиту не буде з тієї причини, що слідчі ДБР не змогли з дотриманням закону вручити повістку. Вони намагалися ввести в Україну таку практику, що вручення повістки можна замінити вивішуванням "відосіка" на сайті ДБР з тим, щоб вважати це належним повідомленням свідка. Цього не буде", – запевнив адвокат.

Він підкреслив, що Порошенко безумовно не буде розглядати це як законний спосіб виклику на допит в якості свідка. "Ця практика не повинна бути введена в Україні. Ні по Порошенко, ні з будь-якого іншого. Якщо слідчі хочуть, щоб до них з'являлися на допит свідки - будь ласка, вручайте в порядку з дотриманням закону", – переконаний він.

Крім цього, адвокат Ігор Головань заявляє, що згідно із законом повістка про виклик на допит повинна бути вручена за 3 дні до дати проведення.

"КПК передбачає, що повістка має бути вручена за 3 дні до дати явки на допит. При цьому КПК чітко встановлює, що при розрахунку цього терміну перший день не враховується. Тому якщо людину викликають, наприклад, на 29 травня, повістка повинна бути вручена не пізніше ніж 25 травня", – пояснив він.

Як повідомляли Українські Новини, якщо Петро Порошенко не з'явиться на допит 29 травня, ДБР може застосувати силовой привід для колишнього президента.

28 транвя ДБР арештувало картини із колекції екс-президента Петра Порошенка.