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03 червня 2020, середа, 11:05 8
Фінанси 2020-06-03T12:45:03+03:00
Українські Новини
Рубль посеред тижня почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 3 червня

Рубль посеред тижня почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 3 червня

Анна Рудык
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Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

У київських обмінниках, в середу, 3 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 2 червня, підвищився на 4 копійки і становить 3,30 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в середу виріс на 1 копійку в порівнянні з 2 червня і становить 3,92 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 3 червня:

  10 росйських рублів
  Купівля Продаж
Средній 3,30 3,92
Максимальний 3,77 5,00
Мінімальний 2,30 3,76

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 червня на 1,42% до 26,9115 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,03 коп. до 26,6591 UAH/USD.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3 червня, на 2,26 коп. до 26,7955 UAH/USD.

Крім того, експерти зробили прогноз, що буде з курсом національної валюти до 2023 року. оларовий ВВП скоротиться на $20 млрд. до рівня 2018 року. Одночасно поліпшений прогноз по інфляції до 9,8%. За валютним резервам НБУ та валютного курсу гривні – середньорічний курс складе 28 грн/дол.

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