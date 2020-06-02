Рубль впав у київських обмінниках сьогодні

Тоді як долар продовжує падати у київських обмінниках, у вівторок, 2 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 1 червня, впав на 1 копійку і становить 3,26 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу у вівторок зріс на 7 копійок порівняно з 1 червня і становить 3,91 грн за 10 рублів.

Максимальний курс продажу російського рубля зріс на 4 копійки порівняно з попереднім днем і становить 3,77 гривень за 10 рублів. Максимальний курс продажу рубля зріс на 1 рубль і гривню і становить 5 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках Києва станом на 2 червня:

10 россійських рублів Купівля Продаж Середній 3,26 3,91 Максимальний 3,77 5,00 Мінімальний 2,30 3,72

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю, 29 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 28 травня, не змінився і становив 3,24 грн за 10 рублів.

1 червня Нацбанк зміцнив гривню на 3,74 коп. до 26,8685 UAH/USD порівняно з 31 травня.