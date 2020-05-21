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21.05.20 Пресс-конференция: "Предприятия полимерного рынка могут остановить свою работу"

21 травня 2020, четвер, 09:00 40
Суспільство 2020-05-21T11:15:03+03:00
Українські Новини
Карантин в Україні знову продовжили. До його закінчення більше місяця

Карантин в Україні знову продовжили. До його закінчення більше місяця

Анна Рудык
Карантин, Продовження карантину, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Сьогодні розпочався 71-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. На засіданні Кабміну 20 травня було ухвалено рішення про продовження карантину до 22 червня.

До цієї дати залишилося 32 дні.

Раніше Кабмін зняв низку карантинних обмежень з пропозиціями міністерств з 11 травня.

Таким чином, з 11 травня дозволяється робота закладів торгівлі непродовольчими товарами, робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Також з 11 травня відкриваються парки і сквери, салони краси, частково музеї.

20 травня Кабінет Міністрів на своєму засіданні розглянув питання щодо подальшого пом'якшення карантину в Україні.

З 22 травня відновить роботу міський та приміський транспорт, готелі (крім хостелів, без ресторанів та басейнів), дозволять проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 чоловік і без глядачів), а також церковні служби (не більше 1 людини на 10 квадратних метрів).

Також уряд розгляне можливість відновлення роботи дитячих садків і метрополітену з 25 травня, якщо це дозволить епідемічна ситуація.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Міносвіти затвердило дати основних сесій ЗНО-2020.

Тим часом влітку в Києві збираються відкрити 14 пляжів і 18 зон відпочинку.

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Карантин в Україні знову продовжили. До його закінчення більше місяця
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