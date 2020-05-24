Обмеження можуть залишитися навіть після п'ятого етапу виходу з карантину, - МОЗ

В той час, як кількість людей, які захворіли COVID-19 в Україні станом на 20 травня досягла 20 986 осіб. З них 7099 пацієнтів одужали, а 617 випадків виявилися летальними, а за минулу добу в країні виявили 406 нових випадків хвороби, Міністерство охорони здоров'я констатує відсутність різкого зниження захворюваності коронавирусной інфекцією COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні міністерства на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На жаль, зараз в країні немає різкого зниження захворюваності (фіксується від 350 до 550 випадків захворювання на кожен день), тому міністерство підкреслює, що не може гарантувати зникнення засобів індивідуального захисту з повсякденного життя і зняття всіх обмежень навіть на 5-му етапі і після 5-го етапу пом'якшення карантину", - сказано в ньому.

Ситуація з коронавірусом. Скріншот МОЗ

Наголошується, що працівникам старше 60 років слід залишатися на самоізоляції, так як 70% летальних випадків припадає саме на цю вікову групу.

Етапи пом'якшення карантину в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що згідно з оновленими даними Київ готовий до пом'якшення карантину з 23 травня.

Та не всі області поки готові пом'якшувати карантин. Міністерство охорони здоров'я визнало Київ і Полтавську область готовими до 2-го етапу ослаблення карантину, Львівську та Дніпропетровську області - не готовими до цього етапу.

Всього станом на ранок 24 травня 9 областей не відповідають критеріям переходу на 2-й етап пом'якшення карантину.