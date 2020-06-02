Влітку в Карпати повернулася зима: казкові фото засніжених гір

Тоді як в Україні не було зими, станом на другий день літа на горі Піп Іван Чорногірський як і раніше лежить щільний сніговий покрив і дуже холодно. У мережі з'явилися мальовничі фото засніжених гір в літню пору. Про це у Facebook повідомив Василь Фицак. "Сьогодні чудовий ранок на Попівані, але чи можна назвати його річним?" - написав користувач соцмережі. [gallery-6126] Як повідомляли Українські Новини, раніше Карпати засипало снігом за тиждень до літа. Тоді температура повітря була +2°С, вітер південно-західний, 7м\/с, обмежена видимість до 70м. Крім того, синоптики різко змінили прогноз погоди на літо, зокрема, очікується аномальна спека і посуха зі зливами. Тим часом, довгоочікуваний прихід календарного літа приніс новий циклон і різке похолодання вночі місцями до -4 і снігом, а синоптик порадила діставати з шаф теплі куртки з хутром.