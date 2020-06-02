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  • Влітку в Карпати повернулася зима: казкові фото засніжених гір
02 червня 2020, вівторок, 23:18 5
Життя 2020-06-02T23:34:08+03:00
Українські Новини
Влітку в Карпати повернулася зима: казкові фото засніжених гір

Влітку в Карпати повернулася зима: казкові фото засніжених гір

Надежда Комендантова
Погода, Сніг, сніг влітку, Сніг в Карпатах

Тоді як в Україні не було зими, станом на другий день літа на горі Піп Іван Чорногірський як і раніше лежить щільний сніговий покрив і дуже холодно. У мережі з'явилися мальовничі фото засніжених гір в літню пору.

Про це у Facebook повідомив Василь Фицак.

"Сьогодні чудовий ранок на Попівані, але чи можна назвати його річним?" -  написав користувач соцмережі.

На горе Поп Иван в Карпатах лежит снег. Фото: facebook/Василий Фицак
Снег в Карпатах в начале лета. Фото: facebook/Василий Фицак
Лето в Карпатах началось со снегопада. Фото: facebook/Василий Фицак
Снег в Карпатах в начале лета. Фото: facebook/Василий Фицак
Сне на горе Поп Иван в начале лета. Фото: facebook/Василий Фицак
2 июня на горе Поп Иван. Фото: facebook/Василий Фицак
Летнее снежное утро на горе Поп Иван. Фото: facebook/Василий Фицак

Як повідомляли Українські Новини, раніше Карпати засипало снігом за тиждень до літа. Тоді температура повітря була +2°С, вітер південно-західний, 7м/с, обмежена видимість до 70м. Крім того, синоптики різко змінили прогноз погоди на літо, зокрема, очікується аномальна спека і посуха зі зливами.

Тим часом, довгоочікуваний прихід календарного літа приніс новий циклон і різке похолодання вночі місцями до -4 і снігом, а синоптик порадила діставати з шаф теплі куртки з хутром.

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