Влітку в Карпати повернулася зима: казкові фото засніжених гір

"Сьогодні чудовий ранок на Попівані, але чи можна назвати його річним?" - написав користувач соцмережі.

Про це у Facebook повідомив Василь Фицак.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Карпати засипало снігом за тиждень до літа. Тоді температура повітря була +2°С, вітер південно-західний, 7м/с, обмежена видимість до 70м. Крім того, синоптики різко змінили прогноз погоди на літо, зокрема, очікується аномальна спека і посуха зі зливами.

Тим часом, довгоочікуваний прихід календарного літа приніс новий циклон і різке похолодання вночі місцями до -4 і снігом, а синоптик порадила діставати з шаф теплі куртки з хутром.