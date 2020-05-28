В Україні не було зими: в Укргідрометцентрі назвали причину

В Україні взимку 2019-2020 роки не було метеорологічної зими та снігу з-за глобального потепління. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

"цього року зими в Україні не було взагалі. Тому що зима - це стійкий перехід середньої добової температури через 0 градусів у бік зниження. Стійкого переходу не було, тобто зими в Україні не було. Звичайно, це результат глобального потепління", - сказав Кульбіда.

За його словами, взимку середня температура підвищилася на 1,5-2 градуси за останні 30 років і це дуже велика аномалія.

"Це призводить до того, що сніг, якщо й випадає, то він не затримується і тане", - пояснив директор Укргідрометцентру.

через потепління південні райони України поступово наближаються до балканського клімату, навіть грецькому.

"То є помітне підвищення температури і зменшення ефективності опадів за рахунок їх випаровування. Це призводить до того, що посушливість клімату в південних степових районах України зростає", - пояснив він.

Тим часом метеорологи констатують, що метеорологічна зима в цьому році в Києві так і не настала. Вперше за 140 років спостережень у столиці метеорологічна зима так і не настала, а вже з 10 лютого синоптики заговорили про метеорологічної весни.