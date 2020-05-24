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24 травня 2020, неділя, 18:56 8
Суспільство 2020-05-24T19:45:01+03:00
Українські Новини
За тиждень до літа Карпати засипало снігом

За тиждень до літа Карпати засипало снігом

Надежда Комендантова
Снігопад, Сніг, Гора Піп Іван
В Карпатах за тиждень до літа випав сніг. Фото: Facebook
В Карпатах за тиждень до літа випав сніг. Фото: Facebook

У той час як синоптики очікують прихід тепла в Україну тільки в червні, у Карпатах запанувала справжня зима. За тиждень до настання літа гору Піп Іван Чорногірський замело снігом.

Про це в неділю, 24 травня, повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в Facebook.

"Станом на 13:15 24.05.2020 в р. Піп Іван Чорногірський температура повітря +2°С, вітер південно-західний, 7м / с, сніг, обмежено видимість до 70м", - йдеться в повідомленні.

У Карпатах за тиждень до літа випав сніг. Фото: FacebookУ Карпатах за тиждень до літа випав сніг. Фото: Facebook

Нагадаємо, синоптики різко змінили прогноз погоди на літо, зокрема, очікується аномальна спека і посуха зі зливами. Також аналіз супутникових даних за 40 років показав, що глобальне потепління на 8 % в десятиліття збільшило ймовірність штормів третьої категорії і вище з стійкими вітрами, що перевищують 177 км/ч.

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