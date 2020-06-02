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02 червня 2020, вівторок, 22:48 4
Суспільство 2020-06-02T23:15:01+03:00
Українські Новини
У Києві дозволили роботу дитячих спортивних секцій з 1 червня

У Києві дозволили роботу дитячих спортивних секцій з 1 червня

Надежда Комендантова
Київ, Коронавірус, коронавірус в Києві, пом'якшення карантину
Футбол.
Футбол.

Тоді як у Києві відкрилися вже 80% дитячих садків, в які прийшли 18 тис. дітей з очікуваних 34 тис., радник мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка Володимир Бондаренко заявляє, що  дитячі спортивні секції в Києві можуть відновити роботу з 1 червня.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Щодо закладів фізичної культури і спорту, ми запустили їх, все-таки, з 1 числа (червня). Вони можуть відкриватися", - сказав він.

Щодо дитячих таборів Бондаренко зазначив, що до цього питання влада Києва повертатиметься після 1 липня.

Як повідомляли Українські Новини, Київ з понеділка, 1 червня, відкрив дитячі садки, які відповідають вимогам безпечної роботи в період карантину, спорткомплекси, фітнес-центри і дитячо-юнацькі спортивні школи.

Україна з 1 червня переходить до 3-го етапу пом'якшення карантинних обмежень, однак рішення про зняття певних обмежень приймають регіональні комісії, в той час, як Київ і 5 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.

 

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