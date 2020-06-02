Поліція почала розслідувати стрілянину на ринку в Одесі

Поліція почала розслідувати стрілянину на промтоварному ринку в Одесі, також сьогодні в центрі міста напали на чоловіка.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Вранці на промтоварному ринку невідомі особи в масках зайшли в магазин тканин, влаштували погром зі стріляниною, побили працівників і зникли з місця події на двох мікроавтобусах. Для встановлення місця знаходження та затримання цих осіб в дію було введено оперативний план "Перехоплення", - сказано в ньому.

Внаслідок стрілянини поранення зазнали двоє чоловіків, вони доставлені в лікарню.

"Працівники торговельного закладу, розуміючи, що до цього у них був конфлікт через місця паркування автомобілів зі співвітчизниками, які також торгують тканинами на ринку, озброївшись пістолетом для стрільби гумовими кулями і бітами і пішли до їх магазину, де розбили вікна", - сказано в повідомленні.

Поліцейські, які прибули на місце події, припинили протиправні дії та доставили у відділення поліції 10 осіб.

Наразі подія кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Тривають заходи зі встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників злочину.

Як повідомляли Українські Новини, 18 травня в Одесі обвалилася частина житлового будинку. Інцидент стався на вулиці Торговій, 20. Обвалилася стіна з першого по третій поверх. В будинку 30 квартир.

Причиною обвалу стіни житлового будинку в Одесі міг стати зсув ґрунту. До зсуву ґрунту могли привести будівельні роботи, які на будмайданчику поблизу з будинком.