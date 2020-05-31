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31 травня 2020, неділя, 11:50 26
Суспільство 2020-05-31T14:45:02+03:00
Українські Новини
В останній день весни Карпати засипало снігом

В останній день весни Карпати засипало снігом

Ярина Вацяк
Погода, Негода, погода в Карпатах, сніг в травні, Сніг в Карпатах

Після попередження рятувальників про погіршення погодних умов зі шквальним вітром і хуртовинами, Карпати 31 травня засипало снігом.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" в соціальній мережі Facebook.

Так, на сніголавинній станції Пожежевська, в Івано-Франківській області вранці 31 травня, як і прогнозувалося, на високогір'ї - йде мокрий сніг і дощ.

Сніг в Карптах. Фото: Олександр Голобин.Сніг в Карптах. Фото: Олександр Голобин.

Сніг в Карптах 31 травня. Фото: Олександр Голобин.Сніг в Карптах 31 травня. Фото: Олександр Голобин.

Сніг в Карптах 31 травня 2020 року. Фото: Олександр Голобин.Сніг в Карптах 31 травня 2020 року. Фото: Олександр Голобин.

Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook також повідомили про значне погіршення погоди в горах.

"УВАГА!!! Значне погіршення погодних умов у високогір'ї. Станом на 7:30 31.05.2020 р. на Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 20 м. Падає сніг. Вітер південно-західний 14-15 м/с. пориви до 20. Температура повітря -4°с", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, на більшості території України не вщухають дощі.

Протягом 31 травня – 1 червня, у зв'язку зі значними дощами, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,5 – 1,5 м, на окремих ділянках до 2 м над рівнями на 8:00 29 травня), місцями початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь.

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