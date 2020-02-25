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25 лютого 2020, вівторок, 15:21 8
Суспільство 2020-02-25T15:29:20+02:00
Українські Новини
Система єдиного електронного квитка коштувала Києву 504 млн гривень

Система єдиного електронного квитка коштувала Києву 504 млн гривень

Таня Войтюк
електронний квиток, Е-квиток, Kyiv Smart Card, Метро, Київ
Е-квиток. Фото: Facebook/
Е-квиток. Фото: Facebook/"Київський метрополітен"

З квітня у київському метро можна буде розплатитися тільки QR-кодом і Е-квитком, на впровадження яких Київська міська державна адміністрація витратила 504 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.

"Впровадження електронного квитка коштувало столиці близько 504 мільйонів гривень. Постачальників техніки і послуг обрали в рамках тендеру через систему публічних електронних закупівель Prozorro. Витрати на 1 одиницю транспортного засобу в Києві складають 206 тис. гривень", - написано в ньому з посиланням на слова директора департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрія Назарова.

Директор департаменту зазначає, що на облаштування аналогічного квитка у Львові на 1 транспортний засіб знадобилося 526,6 тис. гривень, а в Харкові - 411 тис. гривень.

Адміністрація заявляє, що весь громадський транспорт готовий до запуску електронного квитка 1 квітня.

Зокрема, було облаштовано 1 326 одиниць наземного транспорту і 359 турнікетів метро, створено 4 тис. точок продажу квитка.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві з'явиться новая система оплати в транспорті.

Також у Києві хочуть побудувати дві нові лінії метро.

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