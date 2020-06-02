В Киеве количество новых случаев коронавируса продолжает падать

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 1 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 28 человек до 3 071, умерших - на 1 человека до 69.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 28 человек. Из них 5 медиков. Один человек умер. Всего за период пандемии в столице 69 летальных случаев", - написал он.

Всего в Киеве уже 3 071 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Среди заболевших 11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет и 2 девочки, которым 2 и 5 лет, а также 15 мужчин от 29 до 80 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов.

Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 64 человека.

Всего коронавирус преодолели 718 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Днепровском районе - 8.

В Деснянском и Святошинском - по 4, в Оболонском и Дарницком - по 3 случая.

Как сообщали Українськi Новини, Киев и 5 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

Ранее сообщалось о том, что 31 мая в Киевской области выросло количество новых случаев коронавируса.