Кількість нових випадків коронавірусу в Україні знову почала падати

31 травня, порівняно з попередньою добою, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні збільшилася на 340 до 24 012, кількість померлих від захворювання зросла на 10 осіб до 718. Так, кількість нових випадків захворювання 31 травня знизилася на 27,4%, нових летальних випадків - на 16,7%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"станом на 1 червня в Україні 24 012 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 718 летальних, 9 690 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 340 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

За добу одужали 152 людини.

Таким чином, 31 травня показник нових хворих за добу більше, ніж видужали - 340 проти 152.

Кількість нових випадків захворювання 31 травня становила 1,4% від загальної кількості захворілих на 30 травня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (3 377), в Києві (3 043) та Рівненській області (1 770).

У Львівській області зафіксовано 1 700 випадків коронавірусної інфекції, у Київській - 1 600 випадків, в Івано-Франківській області - 1 420 випадків, у Закарпатській - 1 206, у Тернопільській - 1 176, у Харківській - 1 083, у Вінницькій - 1 005, у Дніпропетровській - 942, у Волинській - 932, в Одеській - 896, в Житомирській - 742, у Кіровоградській - 514, у Хмельницькій - 454 випадки.

447 випадків виявлено в Запорізькій області, 406 випадків - у Черкаській, 294 випадку - в Миколаївській, 270 випадків - у Полтавській області, 178 випадків - у Херсонській, 177 випадків - у Чернігівській, 170 випадків - у Сумській, 163 випадки - в Донецькій і 47 випадків - у Луганській області.

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