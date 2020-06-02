Київ вранці скували затори. Де найбільш завантажені дороги

У вівторок вранці, 2 червня, столицю знову скували пробки попри те, що метро у Києві відкрили ще 25 травня.

Найбільше завантажений Північний міст, міст Патона, міст Метро, місцями центр столиці.

Про це свідчать дані онлайн-сервісів моніторингу заторів.

Згідно з даними Google-карт, через дві ДТП утворився затор від метро "Академмістечко" в бік Коцюбинського.

Також величезний затор спостерігається від аеропорту "Київ" до Пирогова. У центрі завантажений проспект Перемоги, вулиці Гетьмана, Жилянська та Набережне шосе.

Затори в Києві. Скріншот: Google Карти

Нагадаємо, раніше в Києві після ослаблення карантину злетіли ціни на таксі зважаючи популярності цього виду транспорту: з 12 травня ціни на послуги таксі збільшилися мінімум в 1,5 рази. Служби таксі Києва пояснювали підвищення цін збільшенням автомобільного трафіку і підвищенням попиту на послуги.

Тим часом, кількість хворих на коронавірус в Києві 1 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 28 осіб до 3 071, померлих - на 1 людини до 69. Серед захворілих 11 жінок віком від 21 до 63 років та 2 дівчинки, яким 2 і 5 років, а також 15 чоловіків від 29 до 80 років.