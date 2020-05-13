Служби таксі Києва пояснили, чому підскочили ціни

В той час, як вранці 13 травня Київ стояв у ранкових пробках, ввечері цього ж дня столиця завмерла в пробках вечірніх, служби таксі Києва пояснюють підвищення цін збільшенням автомобільного трафіку і підвищенням попиту на послуги.

Про це Українським Новинам повідомили представники компаній, передають Українські Новини.

"За період карантину ми повністю прибрали коефіцієнт підвищення ціни під час пробок або через погані погодні умови. Оскільки вчора попит виріс через ослаблення карантину і багато людей змушені були їхати на роботу, ми повернули коефіцієнт, але не повною мірою, що призвело до підвищення цін", - повідомив представник приватної компанії таксі Uklon.

Згідно з наданою інформацією, коефіцієнт підвищення діє не завжди: наприклад, в непікові години, коли на дорогах немає заторів, можливо здійснити поїздку на 10-15% дешевше.

При цьому сам відсоток підвищення ціни в компанії не можуть спрогнозувати, оскільки він залежить від ситуації на дорогах, відстані і часу, коли було здійснено замовлення.

Представник сервісу пасажирських автоперевезень Über в свою чергу повідомляє, що високий попит на послуги компанії став причиною підвищення цін.

"У періоди високого попиту Über може застосовувати динамічні ціни. У цих ситуаціях звичайна ціна збільшується з допомогою коефіцієнта, який відображається для користувача в додатку перед замовленням поїздки... Дана ситуація не є запланованим підвищенням цін, а алгоритмічним відповіддю додатки Über на зрослий попит, який спостерігався в реальному часі в певному районі. Таким чином, будь-яке підвищення цін у додатку Über не було заплановано заздалегідь або систематично пов'язане з пом'якшенням карантину", - зазначив представник компанії.

Також у Über очікують, що найближчим часом ціни будуть такими ж, як і до початку карантину, оскільки ситуація на ринку незабаром повинна нормалізуватися.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві після ослаблення карантину влетіли ціни на таксі зважаючи популярності цього виду транспорту: з 12 травня ціни на послуги таксі збільшилися мінімум в 1,5 рази. Кияни відзначають, що ціни на поїздку у центр міста стали більше на 150%, а поїздка з околиці в околицю обійдеться більш, ніж у 300 гривень.

Тим часом, Кабінет Міністрів дозволив таксистам рухатися по смузі, призначеній для громадського транспорту.

У Києві планують відновити роботу громадського транспорту після 22 травня.