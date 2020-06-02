У Києві кількість нових випадків коронавірусу продовжує падати

Кількість хворих на коронавірус в Києві 1 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 28 осіб до 3 071, померлих - на 1 людини до 69.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання коронавірусом, збільшилася на 28 осіб. З них 5 медиків. Один чоловік помер. Всього за період пандемії в столиці 69 летальних випадків", - написав він.

Всього в Києві вже 3 071 підтверджений випадок захворювання COVID-19.

Серед захворілих 11 жінок віком від 21 до 63 років та 2 дівчинки, яким 2 і 5 років, а також 15 чоловіків від 29 до 80 років.

В лікарні столиці госпіталізували 11 пацієнтів.

Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 64 людини.

Всього коронавірус подолали 718 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксували у Дніпровському районі - 8.

У Деснянському і Святошинському - по 4, в Оболонському та Дарницькому - по 3 випадки.

Як повідомляли Українські Новини, Київ і 5 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.

Раніше повідомлялося про те, що 31 травня в Київській області зросла кількість нових випадків коронавіруса.