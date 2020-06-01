У Київській області зросла кількість нових випадків коронавірусу. Дані за районами

Кількість хворих коронавирусной інфекцією в Київській області 31 травня збільшилася на 27 людину до 1 600, кількість померлих збільшилась на 1 особу до 35, порівняно з кількістю хворих за минулу добу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 1 червня 2020 на 10:00 офіційно підтверджено 1 600 випадків захворювання на коронавірус (у т. ч. 124 дитини і 298 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 27... За час пандемії померло 35 осіб", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 426 випадків захворювання на коронавірус (найбільша кількість у Вишневому - 183, у Софіївській Борщагівці - 48 і в Петропавлівській Борщагівці - 36), в Обухівському районі - 238 випадків (найбільша кількість в Обухові - 113 і в Українці - 38).

Також 71 випадок захворювання підтверджено у Броварському районі, 70 - в Бориспільському районі, 42 - у Васильківському, 35 - в Кагарлицькому, 32 - в Вишгородському, 30 - в Миронівському, по 19 - у Бородянському і Баришівському, 17 - у Макарівському районі.

При цьому 83 випадки підтверджені в Ірпені, 55 - в Білій Церкві, 47 - в Борисполі, 45 - в Бучі, 43 - у Броварах, 38 - в Кагарлику, 36 - в Коцюбинському, 32 - у Фастові, 29 - у Вишгороді, 26 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 223 людини, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 1 377 осіб.

Одужали 399 осіб (в тому числі 27 дітей).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 4 637 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 10 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, кількість нових випадків коронавіруса в Україні знову почало падати.

Також у Києві 31 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 58 осіб до 3 043, померлих - на 2 людини до 68.