підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 червня 2020, понеділок, 16:51 16
Медицина 2020-06-01T19:00:03+03:00
Українські Новини
У Київській області зросла кількість нових випадків коронавірусу. Дані за районами

У Київській області зросла кількість нових випадків коронавірусу. Дані за районами

Елена Новикова
Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість хворих коронавирусной інфекцією в Київській області 31 травня збільшилася на 27 людину до 1 600, кількість померлих збільшилась на 1 особу до 35, порівняно з кількістю хворих за минулу добу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 1 червня 2020 на 10:00 офіційно підтверджено 1 600 випадків захворювання на коронавірус (у т. ч. 124 дитини і 298 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 27... За час пандемії померло 35 осіб", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 426 випадків захворювання на коронавірус (найбільша кількість у Вишневому - 183, у Софіївській Борщагівці - 48 і в Петропавлівській Борщагівці - 36), в Обухівському районі - 238 випадків (найбільша кількість в Обухові - 113 і в Українці - 38).

Також 71 випадок захворювання підтверджено у Броварському районі, 70 - в Бориспільському районі, 42 - у Васильківському, 35 - в Кагарлицькому, 32 - в Вишгородському, 30 - в Миронівському, по 19 - у Бородянському і Баришівському, 17 - у Макарівському районі.

При цьому 83 випадки підтверджені в Ірпені, 55 - в Білій Церкві, 47 - в Борисполі, 45 - в Бучі, 43 - у Броварах, 38 - в Кагарлику, 36 - в Коцюбинському, 32 - у Фастові, 29 - у Вишгороді, 26 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 223 людини, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 1 377 осіб.

Одужали 399 осіб (в тому числі 27 дітей).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 4 637 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 10 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, кількість нових випадків коронавіруса в Україні знову почало падати.

Також у Києві 31 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 58 осіб до 3 043, померлих - на 2 людини до 68.

Більше новин про: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Київській області

Проти чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро, відкрили кримінальну справу
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами
Новини
Новим законом Зеленський надав необмежені повноваження податковій, – Бойко 18:51
В Офісі Зеленського допустили участь головного санлікаря Ляшка у виборах мера Києва 18:18
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Кирило Тимошенко задекларував 3 млн гривень доходів і відпочинок в ОАЕ на 0,4 млн 18:08
Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Найєм задекларував 1,1 млн гривень доходу в 2019 17:48
більше новин
Віталій Нестор презентує "Нову стратегію Києва" (онлайн) 13:51
Київ. Скріншот відео Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста 12:27
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
більше новин
Сьогодні Київ святкує День міста. Програма святкувань 06:12
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
У світі кількість хворих Covid-19 перевалила за 6 мільйонів. Видужали менше половини 08:35 Інфографіка
Сьогодні МВС запускає систему відеофіксації порушень ПДР в Києві і області 09:01 Інфографіка
У Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати 12:24
більше новин
Поліція затримала "мінера" мосту Метро в Києві
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok