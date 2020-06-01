У Київській області відкрилося більше сотні дитсадків 1 червня

Тоді як в Київській області зросла кількість нових випадків коронавіруса, Київська обласна державна адміністрація відкрила 1 червня 114 дитсадків.

Про це сказано в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Згідно з протокольним рішенням позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 25 травня №16 Київської області рішеннями територіальних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій були затверджені заходи щодо поетапного відновлення роботи закладів дошкільної освіти та організації їх роботи на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)... Вже відкрилося 114 установ дошкільної освіти, до яких прийнято 2 589 дітей", - сказано в ньому.

Зазначено, що відкрилися заклади дошкільної освіти в Васильківському, Вишгородському, Кагарлицкому, Києво-Святошинському, Ставищенському районах, містах Борисполі, Броварах, Василькові, Ірпені, Бучі, Обухові, Славутичі, Пісківській ОТГ.

"Поетапне відкриття закладів дошкільної освіти триває. Заклади підготовлені до роботи на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), забезпечені п'ятиденним запасом дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту, антисептиками, приладами температурного скринінгу...", - сказано в повідомленні.

Прийом дітей організовано з дотриманням вимог постанови головного державного санітарного лікаря, а також заклади працюють у відповідності з рекомендаціями Міністерства освіти і науки.

Як повідомляли Українські Новини, Україна з 1 червня переходить до 3-го етапу пом'якшення карантинних обмежень, проте рішення про зняття певних обмежень приймають регіональні комісії.

Тим часом п'ять областей і Київ не готові перейти до другого етапу послаблення карантину.

Також столиця з понеділка відкрила дитячі садки, які відповідають вимогам безпечної роботи в період карантину, спорткомплекси, фітнес-центри і дитячо-юнацькі спортивні школи.