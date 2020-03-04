Бородянский и Новосад отказались работать в новом Кабмине

Бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который прославился благодаря законопроекту о медиа, и бывшая министр образования и науки Анна Новосад отказались работать в новом Кабинете Министров.

Об этом написала сотрудница Минкультуры Виктория Волонтырец на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Скриншот: Facebook/ Viktoria Volontyrets

"Бывшие министр, министерка и весна)). Так выглядят люди, которые отказались работать в обновленном правительстве", - написала она под опубликованным фото министров у здания Верховной Рады в среду.

Как сообщали Українськi Новини, в среду депутат Рады Ирина Верещук ("Слуга народа") сообщила, что в команде Президента Владимира Зеленского нет кандидатур на должности министров образования, культуры и экономики.

Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, что повлекло за собой отставку всего состава правительства и назначила премьером Дениса Шмыгаля.