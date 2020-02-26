Кабмін призначив заступника міністра охорони здоров'я Ляшка головним санітарним лікарем

Кабінет Міністрів призначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на посаду головного санітарно-епідеміологічного лікаря.Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу, передають Українські Новини."Для того, щоб посилити систему, яка повинна запобігати проникненню на територію України цієї хвороби (спровокованої коронавірусом), ми призначили Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем", - сказав він.За словами Гончарука, Ляшко буде координувати дії органів влади та інших служб з метою максимально ефективної організації роботи щодо попередження проникнення коронавірусу на територію країни та протидії його поширенню у разі виявлення спалаху.Ляшко був призначений на посаду заступника міністра охорони здоров'я у грудні 2019 року.Як повідомляли Українські Новини, Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні 30 наборів реагентів для тестування на коронавірус COVID-19.Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні не зафіксовано випадків захворювання на коронавірус.