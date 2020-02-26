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26 лютого 2020, середа, 14:14 52
Кабмін 2020-02-26T14:15:42+02:00
Українські Новини
Кабмін призначив заступника міністра охорони здоров'я Ляшка головним санітарним лікарем

Кабмін призначив заступника міністра охорони здоров'я Ляшка головним санітарним лікарем

Валерия Драгомирова
Кабмін, Призначення, Санітарний лікар, Віктор Ляшко
Віктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine
Віктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine

Кабінет Міністрів призначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на посаду головного санітарно-епідеміологічного лікаря.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Для того, щоб посилити систему, яка повинна запобігати проникненню на територію України цієї хвороби (спровокованої коронавірусом), ми призначили Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем", - сказав він.

За словами Гончарука, Ляшко буде координувати дії органів влади та інших служб з метою максимально ефективної організації роботи щодо попередження проникнення коронавірусу на територію країни та протидії його поширенню у разі виявлення спалаху.

Ляшко був призначений на посаду заступника міністра охорони здоров'я у грудні 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні 30 наборів реагентів для тестування на коронавірус COVID-19.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні не зафіксовано випадків захворювання на коронавірус.

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Кабмін призначив заступника міністра охорони здоров'я Ляшка головним санітарним лікарем
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