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01 червня 2020, понеділок, 13:23 5
Кабмін 2020-06-01T13:45:04+03:00
Українські Новини
Головний санлікар Ляшко задекларував 640,1 тис. гривень гонорарів і 73 гривні доходу від здачі крові

Головний санлікар Ляшко задекларував 640,1 тис. гривень гонорарів і 73 гривні доходу від здачі крові

Кира Молчанова
МОЗ, декларація про доходи, Віктор Ляшко
Віктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine
Віктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко задекларував 1,124 млн гривень доходів за 2019 році, з них 640,1 тис. гривень гонорарів та інших виплат за цивільно-правовими договорами від Центру громадського здоров'я. Раніше він прогнозував, що Україна вийде на нульову статистику коронавірусу вже в червні. 

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Згідно з декларацією, зарплата Ляшко у Центрі громадського здоров'я в 2019 році становила 53,2 тис. гривень, загальний дохід від заняття підприємницькою діяльністю - 430,4 тис. гривень.

При цьому з останнього 215,3 тис. гривень становив дохід від самозайнятості, 37,7 тис. гривень - від благодійної організації "Наша допомога", 93 тис. гривень - від Центру громадського здоров'я, 73,3 тис. гривень - від компанії "Юві-Блейз", 11,2 тис. гривень - від благодійної організації "ТБ Люди України".

Також Ляшко вказав 73 гривні доходу від здачі крові.

Дружина заступник міністра вказала 80,2 тис. гривень зарплати в Броварській клінічній лікарні та 219 гривень подарунка в грошовій формі від районної профспілкової організації працівників охорони здоров'я.

Заступник міністра задекларував 61 тис. гривень і 31,4 тис. доларів на рахунках в Приватбанку.

Також Ляшко зазначив у своїй власності земельну ділянку площею 1200 кв. м у Вишгородському районі Київської області, у власності дружини - земельну ділянку площею 1 200 кв. м у Броварському районі та квартиру площею 110,9 кв. м в Броварах.

У власності заступника міністра знаходиться автомобіль Skoda Octavia A7 2018 року випуску.

Він є членом громадських організацій "Інфекційний контроль в Україні" і "Платформа здоров'я".

Як повідомляли Українські Новини, Ляшко був призначений на посаду заступника міністра охорони здоров'я у грудні 2019 року, 26 лютого Кабмін призначив його головним санлікарем. До цього він обіймав посаду заступника директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

За словами Ляшка, в Україні парки та сквери в рамках карантину закривали не для впливу на епідемічний процес, а для психологічного ефекту на людей. Цю практику запозичили в інших країн.

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