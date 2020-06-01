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  • Міненерго обговорює перегляд норми споживання газу населенням без лічильника, - радник міністра
01 червня 2020, понеділок, 17:19 8
Економіка 2020-06-01T18:45:01+03:00
Українські Новини
Міненерго обговорює перегляд норми споживання газу населенням без лічильника, - радник міністра

Міненерго обговорює перегляд норми споживання газу населенням без лічильника, - радник міністра

Григорий Яковенко
Норми споживання газу, Споживання газу населенням, Міненерго
Газовий лічильник. Фото: 104.ua
Газовий лічильник. Фото: 104.ua

Міністерство енергетики обговорює план з перегляду норми споживання газу населенням без лічильника.

Про це радник міністра енергетики Олександр Трохимець написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На правах інсайту скажу, що питання норм споживання дійсно обговорюється в стінах Міністерства. Але рішення про підняття на сьогодні немає", - написав Трохимець.

При цьому він підкреслив, що це питання обговорюватимуть з експертною радою і потім дадуть відповідні рекомендації Міністерству і тимчасово виконуючій обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ользі Буславець.

Як повідомляли Українські Новини, ціна на газ в Європі може впасти до від'ємних значень.

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на травень.

Після чого "Нафтогаз" знизив ціни на газ для промспоживачів майже на 21% на червень.

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