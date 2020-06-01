Міненерго обговорює перегляд норми споживання газу населенням без лічильника, - радник міністра

Міністерство енергетики обговорює план з перегляду норми споживання газу населенням без лічильника.

Про це радник міністра енергетики Олександр Трохимець написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На правах інсайту скажу, що питання норм споживання дійсно обговорюється в стінах Міністерства. Але рішення про підняття на сьогодні немає", - написав Трохимець.

При цьому він підкреслив, що це питання обговорюватимуть з експертною радою і потім дадуть відповідні рекомендації Міністерству і тимчасово виконуючій обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ользі Буславець.

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