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25 травня 2020, понеділок, 11:58 7
Економіка 2020-05-25T12:30:02+03:00
Українські Новини
Ціна на газ в Європі опустилася до історичного мінімуму і може стати негативною

Ціна на газ в Європі опустилася до історичного мінімуму і може стати негативною

Ярина Вацяк
Газ, Ціна на газ, ціни на газ в Європі
Ціна на газ Фото: pixabay.com
Ціна на газ Фото: pixabay.com

Після того, як в минулому місяці ціни на нафту впали до мінусових значень, ціни на природний газ в Європі з поставкою в короткі терміни можуть також опуститися до нижче нуля. 

Про це йдеться в матеріалі Reuters, повідомляє РБК.

"Якщо пропозиція на ринку залишиться високою у міру заповнення сховищ, ми, можливо, побачимо від'ємні ціни в якийсь момент", — зазначив один з трейдерів на ринку газу в Європі.

Видання наводить паралель з ф'ючерсами на американську нафту WTI, які минулого місяця вперше в історії торгувалися нижче нуля. Нульові або від'ємні ціни будуть означати, що продавці газу в Європі будуть змушені віддавати газ безкоштовно або навіть доплачувати, щоб його забрали.

Спотові ціни на газ дійсно можуть дійти до від'ємних значень, підтвердив у розмові з РБК запрошений професор паризького інституту Sciences Po фахівець з газового ринку Тьєррі Бро. "Це більш ймовірно для NBP, де в минулому [в 2006 році] вже спостерігалися негативні ціни, але на цього разу це може статися і на TTF", — сказав експерт.

Заповнення газових сховищ, на тлі великих обсягів пропозиції СПГ з сторони Катару і різко зниженого попиту через пандемію є ймовірність, що ціни на газ з постачанням на наступний день на британському хабі NBP опустяться нижче нуля, пише галузевий портал Montel News з посиланням на аналітиків. Шанси на від'ємні ціни на голландському хабі TTF набагато нижче, стверджує видання.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на травень.

Після чого "Нафтогаз" знизив ціни на газ для промспоживачів майже на 21% на червень.

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