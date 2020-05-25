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  • "Нафтогаз" знизив ціни на газ для промспоживачів майже на 21% на червень
25 травня 2020, понеділок, 09:29 6
Економіка 2020-05-25T09:52:45+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промспоживачів майже на 21% на червень

"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промспоживачів майже на 21% на червень

Анна Рудык
Нафтогаз, Промспоживачі, Ціни на газ, Зниження ціни на газ
Нафтогаз
Нафтогаз

Після того, як "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на травень, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на червень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 19,1-20,7% до 3 255,6-3 818,4 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) залежно від умов споживання та оплати.

Про це йдеться в прейскуранті "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Ціна на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м у місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати встановлена на рівні 3 255,6 гривень/тис. куб. м, на умовах оплати за фактом поставки - 3 818,4 гривень/тис. куб. м.

При цьому для промислових споживачів, які споживають до 50 куб. м в місяць включно, ціна складе 3 818,4 гривень/тис. куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 21,4% на травень.

Також на час карантину заборонили відключати електрику і газ на стратегічно важливих об'єктах.

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