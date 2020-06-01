Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус задекларував майже 80 млн гривень доходу дружини

Тоді як державний концерн "Укроборонпром" витратив 132 тис. гривень на новий дизайн свого офісу, його генеральний директор Айварас Абромавичус задекларував 1,144 млн гривень доходів у 2019 році, з яких 996,3 тис. гривень - дохід від надання майна в оренду компанії "Віза Менеджмент Сервіс Україна".

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

При цьому зарплата Абромавичуса в "Укроборонпромі" становила 19,7 тис. гривень, грошовий подарунок від концерну - 1 043 гривень і додаткове благо - 2 511 гривень.

Також він вказав отримання додаткового блага від компанії "Агро-Регіон Україна" в розмірі 119,5 тис. гривень та 5 020 гривень пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення в ту ж компанію.

Дружина Абромавичуса Катерина Рибаченко вказала сумарний дохід, який в 69,5 разів перевищує дохід чоловіка, - 79,541 млн гривень.

При цьому у 2019 році 38,701 млн гривень її доходу становили виплати за облігаціями внутрішньої державної позики від Міністерства фінансів.

Також вона отримала 40,826 тис. гривень доходу від компанії "Агро-Регіон Україна", в тому числі 150 тис. гривень зарплати за основним місцем зайнятості, 39,948 млн гривень зарплати за сумісництвом і 737,4 тис. гривень додаткового блага.

Також Рибаченко вказала 3 930 гривень страхових виплат.

На рахунках в банку у Абромавичуса - 90,6 тис. шведських крон (Danske Bank), 33,1 тис. євро (Swedbank AB), 18 тис. доларів (Swedbank AB), 141,4 тис. гривень в "Альфа-банку "і 49,6 тис. гривень - в Укрексімбанку, у спільній власності з дружиною - 70 тис. доларів готівкою.

Рибаченко вказала 5,6 тис. гривень і 1,11 млн доларів на рахунках в "Альфа-банку", 720,8 тис. Гривень на рахунку в "Райффайзен Банк Аваль".

Також 685,2 тис. шведських крон має їх дочка на рахунку в Danske Bank і 144 євро - один з синів на рахунку в Swedbank AB.

Гендиректор "Укроборонпрому" має кредит в AB "Hansabank" - Swedbank (загальна сума 134,8 тис. євро, залишок на кінець 2019 року - 127,6 тис. євро), забезпечений квартирою в Литві, і 173,65 тис. гривень заборгованості за рахунком з кредитним лімітом в "Альфа-банку".

У власності Абромавичуса є нежитлові приміщення в Києві (загальна площа - 81,4 кв. м), у спільній власності з дружиною - квартира в Литві площею 106,53 кв. м.

Рибаченко володіє 3 квартирами в Києві (185 кв. м, 66 кв. м і 148,7 кв. м), квартирою в окупованому Криму (244,5 кв. м), дачним будинком в Київській області (302,6 кв. м ), 2 паркомісцями в Києві, 3 земельними ділянками в Київській області (1,2 тис. кв. м, 3,6 тис. кв. м і 1,3 тис. кв. м).

Також у спільній власності з батьками у неї є квартира в Донецьку площею 78,3 кв. м.

Крім того, Рибаченко вказала 2 комплекти меблів марки Bulthaupt, ювелірні прикраси марок Graff, Tiffany, Van Cleef & Arpels, Cartier, аудіо- та відеосистеми марок Bang&Olufsen і Loewe і наручний годинник Hublot.

Абромавичус задекларував годинник марки Patek Philippe, запонки Oberig і колекцію творів сучасного мистецтва.

Він володіє квадроциклом Bombardier і правом користування автомобілем Land Rover 2018 року випуску за договором з "Агро-Регіон Україна", його дружина - автомобілем Porsсhe Cayenne 2012 випуску.

Абромавичус є кінцевим бенефіціаром компаній Lobiu Sala AB (Швеція) і Onseta UAB (Литва), а також членом громадської організації "Українська академія корпоративного управління".

Як повідомляли Українськi Новини, 30 серпня 2019 року Президент Зеленський призначив гендиректором держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичуса.

Раніше повідомлялося, що підприємства "Укроборонпрому" заборгували найбільше зарплат в Києві. Найбільшими боржниками є ДП НДІ "Квант", ВАТ "Завод" Маяк", ДП КНДІ гідроприладів, ДПКДЗ "Буревісник", ВАТ КБ " Артилерійське озброєння" з сумарною заборгованістю з виплати зарплат в розмірі 90,9 млн гривень.

10 січня заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм заявив, що за останні 10 років з держконцерну вкрали близько 1 млрд гривень.