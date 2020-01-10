З "Укроборонпрому" вкрали мільярд гривень, - Найєм

Заступник генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм заявляє, що за останні десять років з концерну вкрали близько мільярда гривень.

Про це Найєм написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в Укроборонпрому за останні 10 років. Це - близько 300 тисяч гривень щодня, які виводили в офшори та розкладали по приватних кишенях. Одне кримінальне провадження щотижня. Стільки в середньому відкривали справ стосовно Концерну або підприємств-учасників за всі роки його існування. На даний момент розслідуванням цих справ зайняті всі правоохоронні органи країни", - написав він.

Найєм зазначив, що це офіційні дані, а реальні обсяги розкрадань значно вищі.

Водночас, зі слів Найєма, за шість місяців нове керівництво Укроборонпрому передало до правоохоронних органів матеріали, за якими порушено 85 провадження, зокрема проти колишніх керівників концерну.

Як сообащли Українські Новини", "Укроборонпром" засекретив премії і надбавки Найєма.

11 листопада 2019 року колишній депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм був призначений на посаду заступника гендиректора держконцерну "Укроборонпром" з питань взаємодії з органами державної влади.

Тим часом, Абромавичус вирішив не допускати Найєма до держтаємниці.