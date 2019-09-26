Найбільше заборгували з виплати зарплати в Києві на підприємствах "Укроборонпром"

Заборгованість підприємств у Києві по виплаті заробітних плат становить 178 млн гривень станом на 1 вересня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.\r\n"Станом на 1 вересня борг з виплати заробітної плати в Києві становить 177,6 млн грн, що на 8,6 млн грн більше порівняно з попереднім місяцем і на 32,6 млн грн більше порівняно з початком 2019 року", - написано в ньому.\r\nСтаном на 1 вересня борг існував на 69 підприємствах міста, з яких 39 підприємств державного сектора і 30 недержавного, їх заборгованість становить 129,1 млн гривень і 48,5 млн гривень відповідно.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНайбільшими боржниками є ті підприємства, які входять до складу держконцерну "Укроборонпром" (ДП НДІ "Квант", ВАТ "Завод "Маяк", ДП " КНДІ гідроприладів, ДПКДЗ "Буревісник", ВАТ КБ "Артилерійське озброєння") з сумарною заборгованістю становить 90,9 млн гривень.\r\nТакож заборгованість із зарплат мають підприємства, які знаходяться у сфері управління Мінрегіону - 11,9 млн гривень, Міністерства інфраструктури - 7 млн гривень, Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища - 5,4 млн гривень, Державного космічного агентства 5 млн гривень, Міністерства розвитку економіки - 4,4 млн гривень, регіонального відділення Фонду держмайна - 1,2 млн гривень.\r\nОсновною причиною наявності боргу на державних підприємствах є брак оборотних коштів через відсутність держзамовлень, несвоєчасні розрахунки за роботи, втрату ринку збуту.\r\nСеред найбільших боржників у недержавному секторі залишаються ВАТ "Комерційний банк "Союз" - 9,8 млн гривень, ТОВ "ГРУП ДФ Юкрейн Інтернешнл" - 7,4 млн гривень, ПРАТ "Трест "Київміськбуд-3" - 5,3 млн гривень, ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" - 4,7 млн гривень, ТОВ "ФОСАГРО-Україна" - 4,2 млн гривень, ПРАТ "ТММ-Енергобуд" - 3,6 млн гривень, ПРАТ "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"- 2,8 млн гривень, ТОВ "Кэррот" будівельні матеріали" - майже 2,5 млн гривень, ТОВ "Укргазнііпроект"- 1,2 млн гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nОсновною причиною заборгованості на недержавних підприємствах служить нестача обігових коштів через зменшення обсягу замовлень, несвоєчасні розрахунки за роботу, неефективне управління майном та ліквідація установ фінансової сфери.\r\nЗазначається, що станом на 1 вересня в Києві відсутня прострочена заборгованість з виплати зарплати в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету столиці та комунальних підприємствах міста.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 30 серпня Президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.\r\nГендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус задекларував квадроцикл і акції шведської компанії.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nАбромавичус заявив, що державний концерн "Укроборонпром" має намір збільшити експорт в 5 разів до 2 млрд доларів на рік до 2025 року.