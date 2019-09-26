Найбільше заборгували з виплати зарплати в Києві на підприємствах "Укроборонпром"

Заборгованість підприємств у Києві по виплаті заробітних плат становить 178 млн гривень станом на 1 вересня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Станом на 1 вересня борг з виплати заробітної плати в Києві становить 177,6 млн грн, що на 8,6 млн грн більше порівняно з попереднім місяцем і на 32,6 млн грн більше порівняно з початком 2019 року", - написано в ньому.

Станом на 1 вересня борг існував на 69 підприємствах міста, з яких 39 підприємств державного сектора і 30 недержавного, їх заборгованість становить 129,1 млн гривень і 48,5 млн гривень відповідно.

Найбільшими боржниками є ті підприємства, які входять до складу держконцерну "Укроборонпром" (ДП НДІ "Квант", ВАТ "Завод "Маяк", ДП " КНДІ гідроприладів, ДПКДЗ "Буревісник", ВАТ КБ "Артилерійське озброєння") з сумарною заборгованістю становить 90,9 млн гривень.

Також заборгованість із зарплат мають підприємства, які знаходяться у сфері управління Мінрегіону - 11,9 млн гривень, Міністерства інфраструктури - 7 млн гривень, Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища - 5,4 млн гривень, Державного космічного агентства 5 млн гривень, Міністерства розвитку економіки - 4,4 млн гривень, регіонального відділення Фонду держмайна - 1,2 млн гривень.

Основною причиною наявності боргу на державних підприємствах є брак оборотних коштів через відсутність держзамовлень, несвоєчасні розрахунки за роботи, втрату ринку збуту.

Серед найбільших боржників у недержавному секторі залишаються ВАТ "Комерційний банк "Союз" - 9,8 млн гривень, ТОВ "ГРУП ДФ Юкрейн Інтернешнл" - 7,4 млн гривень, ПРАТ "Трест "Київміськбуд-3" - 5,3 млн гривень, ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" - 4,7 млн гривень, ТОВ "ФОСАГРО-Україна" - 4,2 млн гривень, ПРАТ "ТММ-Енергобуд" - 3,6 млн гривень, ПРАТ "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"- 2,8 млн гривень, ТОВ "Кэррот" будівельні матеріали" - майже 2,5 млн гривень, ТОВ "Укргазнііпроект"- 1,2 млн гривень.

Основною причиною заборгованості на недержавних підприємствах служить нестача обігових коштів через зменшення обсягу замовлень, несвоєчасні розрахунки за роботу, неефективне управління майном та ліквідація установ фінансової сфери.

Зазначається, що станом на 1 вересня в Києві відсутня прострочена заборгованість з виплати зарплати в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету столиці та комунальних підприємствах міста.

Як повідомляли Українські Новини, 30 серпня Президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус задекларував квадроцикл і акції шведської компанії.

Абромавичус заявив, що державний концерн "Укроборонпром" має намір збільшити експорт в 5 разів до 2 млрд доларів на рік до 2025 року.