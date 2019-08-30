Зеленський призначив гендиректором "Укроборонпрому" Абромавичуса

Президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.\r\nПро це йдеться в указі Президента №641, передають Українські Новини.\r\n"Призначити Абромавичуса Айвараса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром", - сказано в ньому.\r\nТакож Зеленський припинив повноваження члена спостережної ради "Укроборонпрому" Абромавичуса.\r\n"Припинити повноваження члена спостережної ради державного концерну "Укроборонпром" А. Абромавичуса", - сказано в ньому.\r\nУказ набирає чинності з дня його опублікування.\r\nДо цього обіймав посаду гендиректора Павло Букін.\r\nТакож Зеленський звільнив Павла Букіна з посади генерального директора концерну "Укроборонпром".\r\nПро це сказано в указі Президента №640 від 30 серпня.\r\n"Звільнити Букіна Павла Юрійовича з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром", - сказано в ньому.\r\nКолишній Президент Петро Порошенко призначив Букіна гендиректором в лютому 2018 року.\r\nНагадаємо, раніше Айварас Абромавичус заявив, що гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно змінити через його неефективність.\r\nВ липні "Укроборонпром" призначив головою спостережної ради колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса.