Зеленський призначив гендиректором "Укроборонпрому" Абромавичуса

Президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Про це йдеться в указі Президента №641, передають Українські Новини.

"Призначити Абромавичуса Айвараса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром", - сказано в ньому.

Також Зеленський припинив повноваження члена спостережної ради "Укроборонпрому" Абромавичуса.

"Припинити повноваження члена спостережної ради державного концерну "Укроборонпром" А. Абромавичуса", - сказано в ньому.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

До цього обіймав посаду гендиректора Павло Букін.

Також Зеленський звільнив Павла Букіна з посади генерального директора концерну "Укроборонпром".

Про це сказано в указі Президента №640 від 30 серпня.

"Звільнити Букіна Павла Юрійовича з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром", - сказано в ньому.

Колишній Президент Петро Порошенко призначив Букіна гендиректором в лютому 2018 року.

Нагадаємо, раніше Айварас Абромавичус заявив, що гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно змінити через його неефективність.

В липні "Укроборонпром" призначив головою спостережної ради колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса.