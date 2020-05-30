У Київській області за добу 3 людини загинули від коронавіруса

Кількість хворих коронавирусной інфекцією в Київській області 29 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 21 людини до 1 556, кількість померлих збільшилася на 3 людини до 33.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 30 травня 2020 на 10:00 офіційно підтверджено 1 556 випадків захворювання коронавірусом (у т. ч. 123 дитини та 287 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 21... За час пандемії померло 33 людини", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 418 випадків захворювання коронавірусом (найбільша кількість у Вишневому - 183, у Софіївській Борщагівці - 44 і в Петропавлівській Борщагівці - 36), в Обухівському районі - 237 випадків (найбільша кількість в Обухові - 112 і в Українці - 38).

Також 70 випадків захворювання підтверджено у Броварському районі, 68 - в Бориспільському районі, 42 - у Васильківському, 35 - в Кагарлицькому, 29 - у Вишгородському, 29 - в Миронівському, 18 - в Бородянському, 17 - у Макарівському районі.

При цьому 76 випадків підтверджені в Ірпені, 53 - в Білій Церкві, 45 - у Борисполі, 43 - в Бучі, 42 - у Броварах, 38 - в Кагарлику, 35 - в Коцюбинському, 31 - у Фастові, 28 - у Вишгороді, 26 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 220 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 1 336 осіб.

Одужали 394 людини (в тому числі 27 дітей).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 4 507 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 37 повідомлень.

Як повідомляли "Українські Новини", у Збройних силах коронавірусом хворіє 90 осіб, 28 травня було зареєстровано 23 нових випадки захворювання.

Однак український вчений вважає, що в Україні в найближчі пару тижнів очікується спад епідемії, пік захворюваності COVID-19 пройшов. При цьому він побоюється, що пом'якшення карантинних обмежень можуть викликати нові сплески коронавіруса.