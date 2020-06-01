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01 червня 2020, понеділок, 16:17 6
Політика 2020-06-01T16:45:02+03:00
Українські Новини
У київському метро відновили рух на червоній лінії

У київському метро відновили рух на червоній лінії

Валерия Драгомирова
Метро, Міст Метро, Мінування
Метро в Києві. Фото:
Метро в Києві. Фото: "Країна"

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" відновив рух по всім станція червоної лінії після повідомлення про мінування мосту Метро.

Про це йдеться в повідомленні КП в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Всі станції метрополітену працюють у звичайному режимі", - сказано в ньому.

Раніше, згідно з повідомленням пресслужби, Київський метрополітен з технічних причин також обмежував рух від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик" від станції "Лісова" до станції "Дарниця", станція "Арсенальна" була зачинена.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Раніше  Кабінет міністрів прийняв рішення відновити роботу підземки з 25 травня після двох місяців карантину. ї

У вересні минулого року  правоохоронці вилучили у чоловіка, що погрожував підірвати міст Метро в Києві тубус з гранатомета, карабін і пістолет.

У січні 2020 прокуратура завершила досудове розслідування проти ексвійськового Белька, який погрожував підірвати міст Метро.

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