Прокуратура завершила досудове розслідування проти погрожуючого підірвати міст Метро екс-військового Белька

Прокуратура Києва завершила досудове розслідування проти погрожуючого підірвати міст Метро колишнього військовослужбовця Олексія Белька.

Про це Українським Новинам повідомила речниця прокуратури Надія Максимець.

Прокуратура відкрила матеріали справи стороні захисту.

Максимець повідомила, що найближчим часом прокуратура направить до суду клопотання про застосування до Белька примусових заходів медичного характеру.

За її словами, судово-медична експертиза підтвердила, що підозрюваному необхідне лікування.

Як повідомляли Українські Новини, 20 січня суд помістив Белька в психіатричний медзаклад до закінчення досудового розслідування.

Раніше суд продовжив арешт екс-військового до 16 лютого.