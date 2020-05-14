Дитячий омбудсмен за заборону сурогатного материнства

В той час, як близько півсотні немовлят, народжених від сурогатних матерів, чекають своїх батьків у київському готелі "Венеція", уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба виступає за заборону сурогатного материнства в Україні.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Я буду налаштовувати на заборону. Тут не потрібен особливий закон", - написав він.

Кулеба порівняв сурогатне материнство для іноземних громадян з торгівлею дітьми.

При цьому він відзначив можливість надалі громадських обговорень перспективи вирішення сурогатного материнства виключно для українських громадян.

Він наголосив, що заборона сурогатного материнства стосуватиметься таких країн, як Індія і Таїланд.

Кулеба зазначив, що разом з дітьми, які перебувають у готелі "Венеція", там також перебувають нові батьки 15 немовлят - іноземці, які не можуть виїхати з України.

У більшості дітей вже є свідоцтво про народження, і вони зареєстровані в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що направила звернення в Національну поліцію, міністрам охорони здоров'я та соціальної політики, щоб вони вивчили ситуацію з розташуванням немовлят, у клініці повідомили, що кількість дітей, народжених від сурогатних матерів, може збільшиться.

Омбудсмен Людмила Денисова вважає, що сурогатне материнство є проблемою, на яку потрібно негайно реагувати. А надання таких послуг іноземцям може порушувати права дітей.