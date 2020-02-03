Прокуратура наполягає на примусовій госпіталізації до психічної установи "мінера моста Метро" Белька

Прокуратура порушує клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Прокуратури Києва, передають Українські Новини.

"Прокуратура міста Києва направила до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру до чоловіка, який 18 вересня 2019 зробив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро і здійснював хуліганські дії", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, результати судово-психіатричної експертизи показали, що чоловік у момент скоєння інкримінованих злочинів через свій психологічний стан не міг усвідомлювати свої дії і керувати ними.

За висновком лікарів, в даний час психічний стан останнього не змінився і він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом.

20 січня суд змінив підозрюваному запобіжний захід з утримання під вартою на приміщення в спеціалізований медичний заклад закритого типу, а 28 січня у зв'язку з завершенням досудового розслідування матеріали кримінального провадження були надані для ознайомлення стороні захисту.

Як повідомляли Українські Новини, суд помістив погрожуваючого підірвати міст Метро екс-військового Белька в психіатричний медзаклад до закінчення досудового розслідування.