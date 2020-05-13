Співробітник УДО схопив за руку журналіста, який знімав кортеж Зеленського

Під час того, як журналіст Владислав Бовтрук знімав кортеж Президента України Володимира Зеленського, який виїжджав від будівлі парламенту, його відштовхнув співробітник Управління державної охорони (УДО). Відповідні кадри відеозйомки опубліковані в Telegram-каналі "Політика країни".

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

Співробітник УДО схопив за руку журналіста та намагався перешкодити йому зафіксувати на відео проїзд. Чоловік не представився на запитання журналіста і не відповів, коли Владислав Бовтрук запитав його, з якого відомства охоронець.

Редакція розцінює цей вчинок як явне перешкоджання журналістській діяльності.

Така поведінка серед працівників Президента помічена не в перший раз. Так, ще на початку вересня прес-секретар Президента Юлія Мендель спробувала відштовхнути журналіста "Схем", який звернувся з питанням до Президента.

Тоді Зеленський виправдав її поведінку, заявивши, що журналіст "Схем" вів себе дуже активно і порушував особистий простір як Мендель, так і його - "тикав в обличчя мікрофоном".