Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством

Голова Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що команді Володимира Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством.

Про це Богдан сказав, відповідаючи на питання, чи не вважає він підривом довіри до преси "злив" з Офісу Президента у ЗМІ інформації про нібито його відставку, в Трускавці журналіста "Радіо Свобода".

"Це мій крок щодо мого керівництва, до Президента України, до суспільства, а не до журналістів. Класичні журналісти звикли саме себе усвідомлювати як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів", - сказав Богдан.

При цьому Богдан намагався обійняти журналістку, але жінка зробила йому зауваження.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський також не вважає "злив" з ОПУ інформації про відставку Богдана підривом довіри до ЗМІ.

Раніше Богдан у коментарі журналістам заявив, що "злив" інформації про його відставку може бути провокацією спецслужб.

21 травня Володимир Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації Президента.