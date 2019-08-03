Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством

Голова Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що команді Володимира Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством.\r\nПро це Богдан сказав, відповідаючи на питання, чи не вважає він підривом довіри до преси "злив" з Офісу Президента у ЗМІ інформації про нібито його відставку, в Трускавці журналіста "Радіо Свобода".\r\n"Це мій крок щодо мого керівництва, до Президента України, до суспільства, а не до журналістів. Класичні журналісти звикли саме себе усвідомлювати як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів", - сказав Богдан.\r\nПри цьому Богдан намагався обійняти журналістку, але жінка зробила йому зауваження.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський також не вважає "злив" з ОПУ інформації про відставку Богдана підривом довіри до ЗМІ.\r\nРаніше Богдан у коментарі журналістам заявив, що "злив" інформації про його відставку може бути провокацією спецслужб.\r\n21 травня Володимир Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації Президента.\r\n