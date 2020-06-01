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01 червня 2020, понеділок, 14:40 7
Транспорт 2020-06-01T14:55:16+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування

"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування

Елизавета Кесельман
Укрзалізниця, Потяги, Плацкарт, білети на поїзд
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" почало продаж квитків в плацкартні вагони, які курсують у складі пасажирських поїздів далекого прямування з 1 червня в той час, як перший потяг після карантину сьогодні попрямував на Схід.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Зі слів т.в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика, в цих вагонах буде продаватися 50% місць.

"Ми пішли назустріч пасажирам, розуміючи, що не кожен може дозволити собі оплатити поїздку у вагоні купе або СВ. У продажу будуть квитки на два місця в плацкарті з чотирьох зліва і на одне бічне місце", - додав він.

Зокрема, відкрито продаж квитків у 20 плацкартних вагонах у складі поїздів №98 / 97 сполученням "Київ - Ковель" (10 вагонів), №125 / 126 "Київ - Костянтинівка" (3 вагони), №10 / 9 "Київ - Маріуполь" (1 вагон), №102 / 101 "Київ - Херсон" (6 вагонів).

Юрик нагадав, що в купейних вагонах також реалізується 50% місць, а також повідомив, що в разі подорожі сім'єю в поїзді є можливість звернутися до провідника із проханням розміщення в одному купе, оскільки члени сім'ї перебувають у постійному контакті.

Як повідомляли Українські Новини, Укрзалізниця" поки не запускає поїзди в 5 областей, оскільки там не послабили карантин.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації щодо здійснення залізничних пасажирських перевезень в період карантину.

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