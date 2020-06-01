Т.в.о. голови правління "Укрзалізниці" задекларував 2,6 млн гривень гонорарів в 2019

Іван Юрик, якого у квітні призначили тимчасово виконуючим обов'язки голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця", задекларував 5,950 млн гривень доходів за 2019 рік. Зокрема гонорари та інші виплати за цивільно-правовими договорами від "Укрзалізниці" ставноили 2,640 млн гривень.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Юрик у минулому році отримав 3,240 млн гривень заробітної плати в "Укрзалізниці", що складає в середньому 270 тис. гривень зарплати на місяць.

Також він задекларував отримання майже 64 тис. гривень відсотків і 6 тис. гривень додаткового блага від "Альфа-банку".

На рахунках Юрика в "Альфа-банку" має 125,3 тис. доларів і 1,073 млн гривень, ще 50 тис. доларів, він зберігає готівкою.

Т.в.о. голови правління "Укрзалізниці" володіє квартирою в Києві площею 71,2 кв. м), дачним будиночком площею 41,71 кв. м і земельною ділянкою площею 1 363 кв. м в Закарпатській області.

Також він вказав у декларації автомобіль Ford Kuga Trend 2011 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, член спостережної ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко задекларував 2,3 млн гривень доходів за 2019 рік.

Раніше "Укрзалізниця" звільнила одного зі своїх топ-менеджерів за побиття співмешканки.

На період карантину керівництво "Укрзалізниці" буде отримувати по 47,3 тис. гривень на місяць.