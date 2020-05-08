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  • На час карантину "Укрзалізниця" погодилася платити своїм членам правління не більше 47,2 тис гривень в місяць
08 травня 2020, пʼятниця, 14:45 11
Транспорт 2020-05-08T16:30:02+03:00
Українські Новини
На час карантину "Укрзалізниця" погодилася платити своїм членам правління не більше 47,2 тис гривень в місяць

На час карантину "Укрзалізниця" погодилася платити своїм членам правління не більше 47,2 тис гривень в місяць

Кира Молчанова
Укрзалізниця, зарплати чиновників, Карантин в Україні, наглядова рада
Укрзалізниця.
Укрзалізниця.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця", у якого знайшли порушень на загальну суму 11,8 млрд гривень, призвела розмір заробітної плати членів правління компанії до 47,23 тис. гривень на місяць на період карантину.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Укрзалізниця" на виконання Закону України, яким обмежений рівень оплати праці керівників державних компаній, призвела розмір заробітної плати членів правління компанії до 47,23 тис. гривень", - сказав тимчасово виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик.

Крім того, за його словами, заробітні плати всіх топ-менеджерів центрального апарату в добровільному порядку знижені на 25%.

Як повідомляли Українські Новини, 13 квітня Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

В 2019 році порівняно з 2018 роком виплати винагороди правлінню акціонерного товариства "Укрзалізниця" збільшилися на 80% до 71,4 млн гривень, наглядовій раді - в 2,3 рази до 43,4 млн гривень.

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