"Укрзалізниця" звільнила топ-менеджера Андрія Рязанцева за жорстоке побиття своєї співмешканки

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" звільнило з посади директора з розвитку бізнесу Андрія Рязанцева через скандал з побиттям жінки. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Правління АТ "Укрзалізниця" вважає, що всі співробітники компанії повинні дотримуватися кодексу етики і сімейних цінностей. Повідомляємо, що на даний момент Андрій Рязанцев не є працівником "Укрзалізниці", – йдеться в повідомленні.

Раніше видання "СтопКор" опублікувало відео, на якому видно, як чоловік, схожий на Рязанцева, вдарив жінку.

На ньому видно, як чоловік збирає речі, а за кадром чути плач жінки. Після цього з'являється сама оголена жінка, однак її обличчя не видно. Крізь плач чути, як вона каже - "за що ти на мене руку підняв?". Після цього чоловік наносить удар жінці в обличчя і виходить з приміщення.

Як повідомляє видання "СтопКор", жінка на відео – колишня співмешканка Рязанцева Наталія Ночвай. Вона розповіла, що Рязанцев постійно бив її і не менше трьох разів у неї діагностували струс мозку та інші численні забої.

Також вона повідомила, що Рязанцев – наркозалежний вже мінімум 3 роки і вживає наркотики щогодини: кокаїн і метамфетамін.

На ситуацію відреагував і сам Андрій Рязанцев. На своїй сторінці в Facebook він написав, що через тиск, який триває півроку, він прийняв рішення звільнитися з компанії.

"Повною мірою мені довелося відчути на собі методи тиску, який чинять на людей, які працюють в інтересах компанії, а значить і держави. Нічого нового. Я проходив те ж саме у всіх держорганізаціях, де працював. Мабуть саме зараз попит на чесну роботу відсутній. Враховуючи до яких методів опустилися мої опоненти сьогодні, не хочу чекати до чого це дійде завтра", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін призначив на посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Івана Юрика.

Владислав Криклій повідомив, що уряд планує звільнити Желько Марчека з посади тимчасово виконуючого обов'язки голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця".