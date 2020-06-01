Лещенко задекларував 2,3 млн гривень доходу та автомобіль Mazda за 2019

Член спостережної ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Сергій Лещенко в 2019 році задекларував 2,322 млн гривень доходу, автомобіль Mazda 6 SW 2018 року випуску та 22 тис. доларів готівкою. Раніше Лещенко також пояснив, що отримав 323 тисячі гривень за "інформконсалтинг".

Про це свідчать дані в Єдиному державному реєстрі декларацій, передають Українські Новини.

Згідно з ними, дохід Лещенка минулого року складався з 367 150 гривень зарплати у Верховній Раді, 38 240 гривень гонорару від телерадіокомпанії "Нові комунікації" (телеканал Z ZIK, Львів), 75 776 гривень роялті від видавничого дому "Медіа-ДК" (видання "НВ", Київ), 304 262 гривень виплат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, 886,9 тис. гривень роялті від ТОВ "Офіс новин" (Київ), 4 730 гривень від вкладу в Альфа банку (Україна), 100 тис. гривень страхових виплат, 135 550 гривень від відчуження майна, 59 274 гривень як безкоштовний проїзд в рамках депутатських повноважень, 80 тис. гривень компенсації збитку в результаті ДТП, 6 228 гривень гонорару від Києво-Могилянської академії, 123 559 гривень від зайняття підприємницькою діяльності в ТОВ "Бізнес-груп" (видання KyivPost, Одеса), 5 290 гривень гонорару від Zentrum Liberale Moderne (Німеччина), 74 611 гривень гонорару від Eaton Vance Corp. (США), 60 166 гривень гонорару від Google AdSense (сервіс контекстної реклами компанії Google, США).

Крім того, він задекларував 22 тис. доларів і 15 тис. євро готівкою, а також 300 тис. гривень на рахунку в Альфа банку.

У нього є спільна з дружиною Анастасією Топольською квартира в Києві площею 192 кв. м, 33% прав на квартиру в Києві площею 74,6 кв. м.

Також він володіє автомобілем Mazda 6 SW 2018 року випуску.

Крім цього, Лещенко володіє авторськими правами на книги "Американська сага Павла Лазаренка", "Межигірський синдром. Діагноз влади Віктора Януковича" і на книгу норвезькою мовою "Підйом і падіння олігархів".

Крім того, в його власності перебуває інвестиційні сертифікати номінальною вартістю 24 тис. гривень у емітента ТОВ "КУА "Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн".

Дружина отримала 4,84 млн гривень доходу в 2019 році, з них від зайняття підприємницькою діяльністю - 4,79 млн гривень і 46,1 тис. гривень зарплати за сумісництвом в компанії "Українська корпорація" Телебачення і радіомовлення "Ютар".

Також Топольська задекларувала виплату 3,775 млн гривень засновниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притулі в рахунок погашення основної суми позики.

Вона також орендує квартиру в Києві площею 78 кв. м, володіє половиною будинку (96 кв. м) і земельною ділянкою (800 кв. м) в смт Фащівка (зараз - підконтрольна бойовикам територія Луганської області).

Топольська має авторські права на торгову марку "Настя Діджей".

Як повідомляли Українські Новини, екснардеп Сергій Лещенко у квітні задекларував понад 300 тис. грн гонорару за роботу як члена спостережної ради "Укрзалізниці". Крім того, у березні він задекларував третину мільйона гривень гонорару від "Укрзалізниці".