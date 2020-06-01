Зеленський полетів відпочивати в Оман, бо там дешевше, ніж на Мальдівах, - Банкова

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що президент Володимир Зеленський полетів з приватним візитом в січні 2020 року в Оман, бо хотів відвідати місце, де ще не був. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Вести".

Так, Тимошенко повідомив, що Оман за ціною дуже відрізняється від Мальдів.

"Оман — далеко не Мальдіви за ціною. І просто хочеться поїхати туди, де ти ще не був. Ніхто не хоче кожен рік їздити на відпочинок в одну і ту ж країну. Тому президент вибрав Оман — була така пропозиція, а він там не був ніколи, і він туди поїхав. Для мене взагалі незрозуміло, чому президент не може собі дозволити такий відпочинок", - сказав Тимошенко.

Також Тимошенко назвав "вигаданими" історії про зустрічі Зеленського з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.

"Президент не заперечував факту поїздки. Потім почалися вигадані історії про те, що він там зустрічався з росіянами. Говорили, що зустрічався з Патрушевим. Це все вигадані історії", - зазначив Тимошенко.

Як повідомляли Українські Новини, в НАЗК заявили, що Зеленський може не декларувати витрати на поїздку в Оман.

Раніше ЗМІ поширили фотографії Зеленського з Оману на початку січня, повідомивши, що Зеленський відпочиває в 5-зірковому готелі на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни.