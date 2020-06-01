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01 червня 2020, понеділок, 10:55 7
Економіка 2020-06-01T11:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль почав дорожчати в перший день літа. Курс російської нацвалюти на 1 червня

Рубль почав дорожчати в перший день літа. Курс російської нацвалюти на 1 червня

Анна Рудык
Курс валют, руб грн, курс рубля в Україні, Курс рубля до гривні
Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

В понеділок, 1 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків  підвищився порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 29 травня, на 3 копійки і становить 3,27 гривень за 10 рублів в той час, як долар продовжує падати.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в понеділок знизився на 3 копійки і становить 3,84 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 1 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Средній 3,27 3,84
Максимальний 3,73 4,00
Мінімальний 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 травня на 3,93 коп. до 26,9997 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,78 коп. до 26,7330 UAH/USD.

Тим часом економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023 року.

Раніше повідомлялося про те, що партнер інвестиційної компанії Millstone&Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 1 червня, на 3,74 коп. до 26,8685 UAH/USD.

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