Рубль почав дорожчати в перший день літа. Курс російської нацвалюти на 1 червня

В понеділок, 1 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 29 травня, на 3 копійки і становить 3,27 гривень за 10 рублів в той час, як долар продовжує падати.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в понеділок знизився на 3 копійки і становить 3,84 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 1 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Средній 3,27 3,84 Максимальний 3,73 4,00 Мінімальний 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 травня на 3,93 коп. до 26,9997 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,78 коп. до 26,7330 UAH/USD.

Тим часом економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023 року.

Раніше повідомлялося про те, що партнер інвестиційної компанії Millstone&Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 1 червня, на 3,74 коп. до 26,8685 UAH/USD.