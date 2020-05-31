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31 травня 2020, неділя, 20:48 7
Політика 2020-05-31T22:15:02+03:00
Українські Новини
У перший день літа дощі не припиняться, але місцями потеплішає до +23

У перший день літа дощі не припиняться, але місцями потеплішає до +23

Ярина Вацяк
Погода, літо, Прогноз погоди на завтра, точний прогноз погоди, 1 червня
Літо
Літо

В перший день літа, 1 червня, в Києві хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +9 ... + 11 градусів, вдень + 12 ... + 14 градусів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. 

Про це Українським Новинам повідомив гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вітер північно-східний, 7-12 м/с, часом дощ. Температура повітря вночі +6 ... +11 градусів, удень +11 ... +17 градусів.

У Карпатах часом дощ, температура вночі +1 ... +6 градусів, вдень +3 ... +8 градусів.

У Моршині часом дощ, температура вночі +8 ... +10 градусів, вдень +14 ... + 16 градусів.

У Трускавці часом дощ, температура вночі +8 ... +10 градусів, вдень +14 ... +16 градусів.

У Сваляві часом дощ, температура вночі +8 ... +10 градусів, вдень +17 ... +19 градусів.

На півночі України хмарна погода з проясненнями, часом дощ, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6 ... + 12 градусів, вдень +11 ... +18 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, часом дощ, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6 ... +12 градусів, вдень +12 ... +20 градусів.

На сході України ясно, вночі без опадів, вдень часом дощ, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7 ... +13 градусів, вдень +17 ... +23 градуси.

На півдні України ясно, вночі без опадів, вдень часом дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +17 ... +23 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень часом дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9 ... + 14 градусів, удень +17 ... + 22 градуси.

У Ялті без опадів, вдень часом дощ. Температура вночі +11 ... +13 градусів, вдень +19 ... + 21 градус.

Нагадаємо, в останній день весни Карпати засипало снігом.

Раніше Українські Новини писали про те, які астрономічні явища очікуються в червні.

 

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