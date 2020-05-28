Злив більше не буде, невдовзі прийде спека: Гідрометцентр дав прогноз на початок червня

У той час як кліматологи прогнозують урагани з градом цього літа, Відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру заявляє, що дощі, які спостерігаються на території України минулого тижня, припинили посуху, при цьому загрози перезволоження немає.

Про це Українським Новинам повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

"Дощі призупинили посуху в Україні на більшості площ, навіть на півдні є деяке пом'якшення під ранніми хлібами - озимими, ранніми яровими... Це дуже важливо для врожаю, оскільки зараз рослини найбільше потребують вологи. Сподіваюся, що перезволоження не буде, але його не було в Україні давним-давно", - сказала вона.

Адаменко підкреслила, що загрози перезволоження немає, оскільки незабаром підніметься температура повітря і волога швидко випаровується.

Вона прогнозує, що на початку червня буде спостерігатися підвищення температури, і в районі 10 червня вона встановиться на рівні +30 градусів на півдні і +24...+28 градусів, на решті частини країни.

Наголошується, що періодично будуть проходити невеликі дощі, але проливних вже не буде, оскільки це було пов'язано з висотним циклоном.

На даний момент низькі температури повітря сповільнюють ріст і розвиток теплолюбних культур (кукурудзи, соняшнику, сої), але вони не позначаться на врожайності.

Адаменко зазначила, що такі низькі травневі температури фіксуються вперше з 1980 року.

Як повідомляли Українські Новини, посуха знищила сходи озимих майже на чверть мільйона гектарів.

При цьому протягом всіх літніх місяців, в травні і червні очікується, що погода на більшій частині території північної півкулі буде тепліше, ніж зазвичай.