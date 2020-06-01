Кількість нових випадків COVID-19 різко збільшується. Всього в світі — 6,2 мільйона хворих

Після того, як кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 6 мільйонів, станом на ранок 1 червня у світі зафіксували 6 170 556 випадків коронавірусу. З них 2 847 528 осіб одужали і 373 961 померли.

Про це свідчать дані Worldometer.

За минулу добу найбільше хворих було в Мексиці (90 664) і Пакистані (72 460). Всього було зафіксовано 8 089 нових випадків.

Також було зафіксовано 264 нових смертельних випадків, з них 151 в Мексиці і 60 в Пакистані.

США продовжують бути лідерами за кількістю хворих. На сьогодні там 1 837 170 випадків, з них 106 195 осіб загинули і 599 867 одужали.

В Бразилії, яка на другому місці в сумному рейтингу, зафіксували 143 нових випадків і 27 смертей. Всього зареєстровано 514 992 випадку коронавірусу, 29 341 жертв і 20 6555 людина одужали.

У Китаї, який став епіцентром захворювання на початку року, зараз зареєстрували 16 нових випадків.

Як повідомляли Українські Новини, в світі станом на 29 травня на коронавірус Covid-19 захворіли 5 813 919 людей, всього від хвороби померли 360 389 осіб, вилікувались - 2 418 788 осіб.

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